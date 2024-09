Cidades do ES seguem em alerta para baixa umidade do ar nesta segunda (2)

O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de baixa umidade do ar para várias cidades do Sul do Espírito Santo, segue válido até às 21h desta segunda-feira (2).

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta prevê umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Para evitar problemas de saúde, o Inmet orienta que se beba bastante líquido; evite desgaste físico nas horas mais secas; e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Confira as cidades em alerta para baixa umidade:

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Alegre

Alto Rio Novo

Apiacá

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Irupi

Itaguaçu

Iúna

Jerônimo Monteiro

Laranja da Terra

Mantenópolis

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

São José do Calçado

Venda Nova do Imigrante