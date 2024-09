TCE-ES julga contas de Câmaras no Sul do Estado; confira os resultados

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) julgou regular a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Iúna, sob a responsabilidade de Adimilson de Sousa, referente ao exercício de 2023.

A decisão foi de acordo com o voto do relator, conselheiro Sérgio Aboudib, que reconheceu o equilíbrio contábil, patrimonial e financeiro.

Também foram julgadas regulares as contas da Câmara Municipal de Alegre, referentes ao exercício de 2023, de responsabilidade de Carlos Renato Viana. A decisão seguiu o voto do relator, conselheiro Rodrigo Chamoun.

