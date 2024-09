Tendências de Casino Online 2024 – Análise CasinoRIX

Desde integrações com realidade aumentada aos pagamentos com criptomoedas, as novas tecnologias continuam a impactar positivamente o mundo dos casinos—afinal, esta é uma indústria que está em constante evolução. Como tal, é essencial que os jogadores de casino estejam sempre a par das novas tendências e inovações neste mercado.

Neste artigo, um dos peritos em casinos online do CasinoRIX, Kris Olson, mostra-nos algumas das tendências da indústria para 2024.

Tendências para 2024

2024 tem sido maioritariamente um ano de expansão de muitas das tecnologias inovadoras que surgiram nos recentes anos. Em vez de ser um ano que apresenta novas formas de abordar os casinos online, o ano de 2024 focou-se maioritariamente na melhoria destas novas formas de interagir com os jogos de casino, tais como:

Melhorias mobile

Não há dúvida de que, atualmente, a maior parte dos internautas utiliza a internet através dos seus dispositivos móveis. Os casinos online há muito que se aperceberam disso e, como tal, tornou-se imperativo oferecer plataformas compatíveis com os tablets e os smartphones.

Em 2024, a maioria dos casinos já oferece soluções mobile—e até mesmo formas de pagar através do telemóvel, como, por exemplo, através do popular método de pagamento MB Way. Se você está à procura de casinos confiáveis que aceitam este método de pagamento, o CasinoRIX listou-os em https://casinorix.com/pt/pagamentos/mbway/. A isso acrescem apps dedicadas e sites compatíveis com inúmeras resoluções de ecrã e dispositivos.

Mais jogos ao vivo

Em Portugal, o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) ainda não permite jogos com dealers ao vivo, no entanto, não há dúvidas de que os casinos têm investido cada vez mais neste tipo de jogos. Muitos jogadores procuram simular a experiência de um casino real em suas casas, e os jogos ao vivo são imperativos para obter essa experiência.

Integração de realidade virtual e realidade aumentada

Embora ainda estejamos relativamente longe dos casinos inteiramente virtuais idênticos aos ao vivo, o que é certo é que já se estão a dar passos muito importantes para a concretização dessa realidade. Os maiores casinos online já estão a apostar fortemente nestas tecnologias e a conceber alguns jogos de realidade virtual e aumentada pois sabem ser esse o próximo passo na forma como interagimos com a tecnologia.

As preferências dos jogadores

Mas, apesar de todas as inovações em que os casinos estão a apostar, a verdade é que as tendências de 2024 também devem ter em consideração as preferências dos jogadores. A prevalência do jogo online leva, invariavelmente, a que alguns dos seus pontos negativos sejam discutidos e escrutinados (é importante perceber que o jogo online pode ser bastante perigoso).

Como tal, os jogadores atuais procuram cada vez mais não só estar informados sobre os riscos do jogo online, como também tomar controlo sobre a forma como interagem com esta atividade. Para corresponder a essas necessidades, os casinos atuais também oferecem mais mecanismos de jogo responsável, que permitem controlar, por exemplo, o tempo passado a jogar ou o dinheiro máximo que pode ser utilizado mensalmente.

Inovações tecnológicas

Mas, embora 2024 não seja um ano com surpresas na forma como se interage com os casinos online, isso não significa que não existam necessariamente inovações para os casinos em si. Embora os clientes possam não ter noção disso, os casinos online alavancam muitas tecnologias inovadoras no seu backend para dar aos clientes experiências únicas e mais personalizadas do que nunca.

Por exemplo, os casinos atuais utilizam algoritmos avançados de inteligência artificial e machine learning para reconhecer padrões nas formas como os seus clientes interagem com determinados jogos. Desse modo, é-lhes possível oferecer bónus personalizados a determinados jogadores. Os chatbots também são utilizados para responder com uma maior rapidez a quaisquer questões que os utilizadores possam ter durante a sua sessão de jogo no casino.

Além disso, os casinos também utilizam inovações na área da cibersegurança para proteger de uma forma ainda mais segura os dados sensíveis de todos os seus utilizadores.

O futuro é tecnológico

Se 2024 foi maioritariamente um ano de aprofundamento das tecnologias já existentes, isso não significa que as inovações se fiquem por aí. O aprofundamento destas tecnologias serve apenas como base para uma ainda maior expansão tecnológica. Se agora os casinos inteiramente virtuais com recurso à realidade virtual podem parecer um sonho ainda distante, a verdade é que as bases para que esse sonho se realize já estão a ser construídas.

Resta-nos agora esperar para ver que mais inovações o futuro dos casinos online nos irá trazer.