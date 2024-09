‘The Office’: Prime Video divulga trailer de nova versão da série

O Prime Video divulgou o primeiro trailer da versão australiana de The Office. Com protagonista mulher, a série estreia na plataforma de streaming em 18 de outubro, com oito episódios.

É a primeira vez que uma mulher interpreta o papel principal na franquia, que já ganhou mais de dez versões em diversos países. Hannah Howard, interpretada por Felicity Ward, será a diretora administrativa da empresa de embalagens Flinley Craddick, localizada em Sydney.

A trama começa com Hannah recebendo a notícia da matriz de que a filial será fechada e que todos trabalharão em casa. Ela entra em modo de sobrevivência, fazendo promessas que não pode cumprir para manter a equipe – que não é muito fã da chefia – unida.

Confira o trailer!

A série original, britânica, foi lançada em 2001 e teve duas temporadas, que estão disponíveis para streaming no Prime Video e no Max. A versão americana, transmitida entre 2005 e 2013, conquistou uma legião de fãs, com Steve Carell no papel do controverso Michael Scott – e pode ser assistida na Netflix, no Prime Video e no Max.

A The Office australiana vai refletir as mudanças nos ambientes de escritório que aconteceram nos últimos anos. A lista de personagens inclui Lizze Moyle (Edith Poor), recepcionista e gerente de produtividade; Nick Fletcher (Steen Raskopoulos), Greta King (Shari Sebbens) e Tina Kwong (Susan Ling Young), representantes de vendas; Martin Katavake (Josh Thomson), chefe de recursos humanos; Lloyd Kneath (Jonny Brugh), chefe de TI; Sebastian Roy (Raj Labade), estagiário; Deborah Leonard (Lucy Schmidt), chefe de finanças; Stevie Jones (Zoe Terakes), chefe do depósito; Alisha Khanna (Pallavi Sharda), diretora regional da empresa; Mason (Claude Jabbour), namorado de Greta; e Johnny (Jason Perini), funcionário do depósito.

Estadao Conteudo