Sessão Azul exibe ‘Corrida Maluca’ em sala adaptada para autistas

No próximo domingo, 22 de setembro, a partir das 14h, o Cine Ritz Perim Center, em Cachoeiro de Itapemirim, vai realizar mais uma Sessão Azul. Trata-se de uma sessão especial, adaptada para pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O filme escolhido para este mês é “Corrida Maluca”.

Os ingressos para esta sessão são vendidos ao preço único de R$ 10,00. Então, que tal uma tarde divertida no cinema?

O projeto Sessão Azul consiste em adaptar sessões de cinema para esse público, com exibições exclusivas. Nelas a família tem todo o suporte para que os filhos possam se sentir à vontade e curtir o espetáculo.

Sendo assim, nesta sessão as luzes da sala ficam acesas o tempo todo e o som mais baixo, para que as crianças com distúrbio sensorial se sintam mais confortáveis durante todo o filme. Além disso, o público tem liberdade para circular na sala ou mesmo de sair e voltar.

Sessão Azul terá ‘Corrida Maluca’

Com 1h33 de duração, Ross Venokur dirige “Corrida Maluca”, destacando-se por seu trabalho anterior na animação “Encantado” (2018).

Roni, um piloto novato, recebe a chance de sua vida ao competir contra o lendário campeão de Rally. Com o apoio de um ex-piloto que agora é mecânico, ele enfrenta terrenos traiçoeiros, rivais implacáveis e muita confusão.

Portanto, em uma corrida cheia de adrenalina, velocidade e diversão, Roni deve provar que tem o que é preciso para se tornar o próximo grande piloto.