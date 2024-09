Tradicional festa do Sul do ES pode se tornar patrimônio cultural e imaterial

A Festa da Juçara, realizada em Rio Novo do Sul, reforça a importância da preservação da palmeira-juçara e sua contribuição para a gastronomia local. Por essa razão, o deputado Coronel Weliton (PRD) apresentou o Projeto de Lei (PL) 348/2024 para declarar a festa como patrimônio cultural e imaterial do Estado.

A festa começou a ser realizada em 2022. Tem início com a caminhada Rota da Juçara, percurso de 9 km, do Centro Poliesportivo à comunidade de São Vicente.

Ao longo do percurso são distribuídas mudas do palmito juçara para o plantio em área determinada pela comissão organizadora. Há também atividades culturais, com apresentações musicais, concurso Garota Juçara e pratos à base de juçara.

O projeto será analisado pelas comissões de Justiça, de Cultura, de Turismo e de Finanças.