Tráfico de drogas: três pessoas são presas em operação em Guaçuí

Três pessoas foram presas durante uma operação realizada pela Polícia Civil contra o tráfico de drogas no bairro Cid Moreira, em Guaçuí, na tarde da última quinta-feira (19).

Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, onde havia denúncias que havia intenso tráfico de drogas. Além das prisões, os policiais apreenderam drogas, material para embalar drogas, balanças de precisão, aparelhos celulares e uma grande quantidade de dinheiro em notas diversas, perfazendo a quantia quase R$ 8.000,00 em espécie.

Leia também: Cachoeiro: hotel infantil onde criança se afogou em piscina é interditado

Durante a abordagem, dois suspeitos fugiram pulando um terraço de quase quatro metros de altura, porém, eles foram alcançados pelos policiais.

A PC informou que todos os presos tem passagens pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas e também tentativa de homicídios. Eles foram autuados e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.