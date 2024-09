Tragédia: motociclista morre em grave acidente no Caparaó 

Na noite desta sexta-feira (13), um motociclista de 39 anos morreu em um trágico acidente na BR 482, no Distrito de São Pedro de Rates, Zona Rural de Guaçuí, na região do Caparaó.

Segundo informações da Polícia Militar, há possibilidade da vítima ter colidido com o Eucalipto às margens da via.

O condutor, Adilson Amaro Junior, era natural de Mimoso do Sul e trabalhava como policial penal no Estado de Minas Gerais.

A perícia da polícia civil foi acionada e o local isolado. Não se sabe as circunstâncias do acidente.