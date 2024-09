Tragédia no RS impacta produção de carne de frango no Brasil

Entre o encerramento de abril e ao longo de maio, o Rio Grande do Sul (terceiro maior produtor de carne de frango do Brasil) foi assolado por enchentes que afetaram o setor produtivo de algumas regiões, sobretudo as da parte central do estado. Levantamento do Cepea mostrou que, além de danos nas instalações, o sistema logístico foi prejudicado, em decorrência das estradas interditadas e de pontes destruídas.

