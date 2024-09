Turismo do fim do mundo: conheça tendência do aquecimento global

As mudanças climáticas e o aumento do aquecimento global têm desencadeado uma nova tendência mundial: o turismo do fim do mundo. A prática baseia-se em visitar locais que, não apenas correm risco de não existirem mais, como há alguns que já estão desaparecendo.

A popularidade crescente das viagens de aventura levou muitas pessoas a explorar geleiras antes que derretam completamente. Isso impulsionou a economia turística de países como a Islândia, que recebe meio milhão de visitantes anualmente para passeios em geleiras.

