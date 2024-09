Vagner Rodrigues lidera em Guaçuí com 39,5% dos votos válidos

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Iconpes – Consultoria e Pesquisa, encomendada e publicada pelo Jornal A Notícia, e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-08035/2024, realizada no dia 5 de setembro com 400 entrevistas, o cenário eleitoral em Guaçuí, mostra que o candidato a prefeito Vagner Rodrigues (PP), na estimulada possui 39,5% das intenções de votos.

De acordo com a pesquisa, na entrevista espontânea, o Instituto Iconpes identificou que 38,25% mencionaram o nome do ex-prefeito, Vagner Rodrigues (PP), seguido pelo atual prefeito que busca a reeleição Marcos Jauhar (Podemos) com 18,0%, o ex-prefeito Luciano Machado (PSB) pontua 16,0% e o candidato da extrema-direita, Carlos Gouvea (PL) com 2,0% dos votos. Já 20,75% dos entrevistados não responderam ou ainda não sabem em quem irão votar. Brancos e nulos somam 5,0%.

Já quando o cenário foi na estimulada, quando o entrevistador menciona o nome dos candidatos, Vagner Rodrigues mantém a liderança com 39,5% dos votos válidos. O candidato à reeleição, Marcos Jauhar pontua 18,75%. Configurando um empate técnico, Luciano Machado tem 17,75% e Carlos Gouvea mantém os 2,0%. Não responderam ou estão indecisos somam 16,75%, enquanto brancos e nulos totalizam 5,25%.

Rejeição

Para medir a rejeição dos candidatos a prefeito de Guaçuí, o Instituto Iconpes também perguntou aos entrevistados em quem não votariam de forma alguma. Marcos Jauhar, atual prefeito, aparece com 33,0% de rejeição, seguido por Vagner Rodrigues com 13,0%, Carlos Gouvea com 10,75% e Luciano Machado com 7,5%. Não rejeitam nenhum dos candidatos ou não souberam responder, totalizam 35,75%.