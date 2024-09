Vasco goleia Anchieta pela Supercopa do Brasil de Beach Soccer

O time de Anchieta, do Espírito Santo, perdeu para o Vasco da Gama, por 5 a 1, em jogo válido pela fase de grupos da Supercopa do Brasil de Beach Soccer. Com a Vitória, o Vasco se classificou para as semifinais da competição, porém, ainda não conhece seu adversário.

O Vasco fecha a fase de grupos com três jogos e três vitórias, e agora, vai até Ceilândia, no Distrito Federal, para disputar a semifinal da Supercopa do Brasil.

Além do título, o grande vencedor da competição ganha vaga direta na Libertadores, que acontece no Equador, em dezembro deste ano.