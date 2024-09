Futebol 7: vai começar a disputa da Copa Metropolitana no Espírito Santo

A segunda maior competição da grama sintética capixaba já tem data para começar! A partir do próximo dia 11 de setembro, em uma quarta-feira, a bola vai rolar na disputa da Copa Metropolitana de futebol 7 2024. Vão ser 18 times, divididos em duas divisões, que vão entrar em quadra em busca do título.

Leia também: Qual a gasolina mais barata em Cachoeiro? Veja valores dos combustíveis

Na Série A estão as seguintes equipes, todas da Grande Vitória, com exceção do Agonia, de Aracruz: Unicapixaba (Serra), Boleiros (Cariacica), Vila Fut 7 (Vila Velha), Pitbulls (Serra), Dortmund (Serra), Getafe (Cariacica), Águia 244 (Cariacica), Agonia (Aracruz), Milionários (Cariacica), Traulitadores (Serra), Strongest (Cariacica) e Mídia FC (Vila Velha).

Na primeira divisão, temos quatro times que são postulantes ao título: o Unicapixaba, atual bicampeão do torneio e que também é tricampeão da Libertadores da América; a equipe do Boleiros, atual pentacampeão da Copa Moura; o Vila Fut 7, que é o atual campeão capixaba de futebol 7; e o Pitbulls, que foi vice-campeão da Copa Sudeste deste ano, que aconteceu em agosto.

Série B

Na Copa Metropolitana de futebol 7 2024 a adesão de equipes foi tão grande que foi criada uma Série B, que contará com outras seis equipes na disputa. São elas: Leveros (Vila Velha), Terrível (Cariacica), Napoli (Cariacica), Acimaq (Cariacica), Bayern Fut 7 (Cariacica) e Margon FC.

Na segunda divisão, duas equipes largam na frente quando o assunto é favoritismo: os times do Leveros e do Terrível FC, que são fortes candidatos ao título.

Últimos campeões

Boleiros – 2021

Unicapixaba – 2022

Unicapixaba – 2023

Copa Metropolitana de Futebol 7

A Copa Metropolitana de futebol 7 é uma competição que faz parte do calendário estadual da modalidade e é organizada pela Moura Eventos Esportivos, entidade filiada à Confederação de Futebol 7 do Brasil (CF7B).

Todos os jogos irão acontecer nos campos da Matrix Shows, que fica localizada no bairro Rio Branco, ao lado do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.