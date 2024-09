Veja as regiões do Brasil com maior risco de novas pragas agrícolas

Anastrepha curvicauda, Bactrocera dorsalis e Lobesia botrana são nomes desconhecidos da maioria dos produtores brasileiros de frutas. Elas já causam prejuízos em outros países, mas ainda não foram encontradas por aqui – são consideradas pragas quarentenárias ausentes. Se um dia chegarem, poderão se tornar uma preocupação constante para os agricultores, atacando diversos cultivos e causando prejuízos significativos, além de impactar o comércio internacional. A estratégia da pesquisa é se antecipar e prever os prováveis locais no Brasil em que esses insetos teriam condições de se desenvolver.

