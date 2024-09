Veja três formas simples de evitar os microplásticos na sua vida

Ele está em toda parte. Os microplásticos estão presentes na água, no ar e no solo, e também no nosso organismo, já tendo sido localizados de várias formas no sangue, cérebro, sêmen e placenta humanos.

Devido à sua onipresença na natureza, essas substâncias chegam aos alimentos e, também, a itens cotidianos como cosméticos, embalagem e até roupas. Como então, levar uma vida livre destes contaminantes?

