VÍDEO | Após ser retida em aeroporto, Paolla Oliveira acha passaporte

Depois de passar por um “perrengue chique” e ser retida no aeroporto de Paris, na França, após perder seu passaporte, Paolla Oliveira revelou que o documento foi encontrado no chão do avião em que estava.

A atriz está na capital francesa a convite da grife Jean Paul Gaultier para Semana de Moda de Paris e está compartilhando sua rotina na viagem em suas redes sociais.

No domingo (22), Paolla Oliveira publicou um vídeo explicando que havia perdido seu passaporte durante a viagem. Na ocasião, a atriz ficou cinco horas no aeroporto, sem conseguir passar pelo posto de imigração, até que o problema fosse resolvido.

Nesta terça-feira (24), ela publicou outro vídeo relembrando e brincando com a situação, no qual contou que o passaporte estava na aeronave. “O fatídico dia”, escreveu, na legenda.

Relembre o ‘perrengue chique’ de Paolla Oliveira

Paolla Oliveira revelou nos seus stories do Instagram no domingo (22), que ficou detida no aeroporto de Paris: “Perdi o passaporte. Estou presa no aeroporto de Paris, suando de nervoso. Tem uma polícia que não me deixa passar para lá. E ali tem outra polícia que não me deixa voltar de onde eu vim. Será que a gente não podia usar aquele artifício do Tiktok que faz assim: Pá!? E aí aparece lá do outro lado”, brincou.

Depois de resolver o problema, ela voltou às redes sociais para tranquilizar os fãs. “Cinco horas depois, minha gente, depois do desespero, de muita promessa para São Longuinho e para todos os deuses que eu saiba – e que eu ainda vou ter que pagar… Imagina! Ameaça de ser deportada para o Brasil.”

Em entrevista ao Estadão na segunda (23), enquanto se arrumava para a festa de lançamento da nova fragrância Divine Le Parfum, de Jean Paul Gautier, Paolla Oliveira explicou que agora acha graça do “perrengue chique” que enfrentou.

“Foi engraçado porque a gente se prepara tanto para momentos como esse. Porém, a realidade chega para nos lembrar que nem tudo está sob nosso controle. Brinquei com o perrengue chique porque, apesar do contratempo, estava em um dos lugares mais lindos do mundo”, explicou.

Estadao Conteudo