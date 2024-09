VÍDEO | Bombeiros atuam contra incêndio em vegetação em Mimoso do Sul

A equipe do Corpo de Bombeiros atua contra um incêndio em vegetação registrado na tarde desta sexta-feira (20), na localidade de Palmital, em Mimoso do Sul.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a guanição foi acionada para ocorrência de incêndio em vegetação nesta tarde, e quando chegaram ao local, a equipe imediatamente iniciaram os trabalhos de combate às chamas. Não há informações sobre casas atingidas e a ocorrência está em andamento.

