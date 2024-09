VÍDEO | Caixão com corpo cai de carro funerário e cadáver é exposto

O momento de dor de uma família se tornou uma cena inusitada, que acabou chamando a atenção de quem passou na última segunda-feira (9) na principal avenida de Osasco, na Grande São Paulo. Um caixão com um corpo caiu do carro funerário que trafegava pelo local.

No entanto, quem passava pelo local começou a filmar com seus celulares o caixão, sem tampa, com o cadáver exposto dentro dele. Tudo no meio da avenida dos Autonomistas, que liga Osasco a capital São Paulo. Aliás, o trânsito foi bloqueado. Motoristas e motociclistas também pararam seus veículos para ver e gravar.

Contudo, os vídeos foram compartilhados nas redes sociais e viralizaram na internet. Em uma das cenas é possível ver automóveis desviando do caixão com o corpo. Sendo assim, ao lado dele estão arranjos nas cores vermelha e branca.

Caixão caiu do carro da funenrária

Inclusive, o carro funério da Tempo Assistência Funeral aparece dando marcha à ré na avenida. Uma funcionária da funerária abre a parte traseira do veículo e recoloca um caixão que estava lá dentro. Aliás, outro homem, que também parece ser da mesma empresa, aparece e a ajuda.

No entanto, depois, os dois se abaixam e pegam as alças do caixão com o corpo que está caído na avenida. Por fim, eles conseguem colocá-lo no carro funerário.

O que diz a funerária?

Portanto, por meio de uma nota publicada em suas redes sociais, a empresa pediu ‘desculpas’ pelo que ocorreu, informando que todos os veículos funerários têm ‘travas de segurança’, mas o que ocorreu foi ‘uma falha humana’.

Confira a nota na íntegra:

“A Tempo Funerária Souza vem a público pedir desculpas e expressar seu mais profundo pesar pelo ocorrido na data de 09/09/2024, quando um de nossos veículos funerários sofreu um incidente no qual o caixão transportado foi deslocado. Prezamos pela excelência em nossos serviços e lamentamos profundamente que este incidente tenha ocorrido, pois ele não reflete os padrões rigorosos de cuidado e dignidade que buscamos manter em todos os nossos processos.

Nossa empresa, ao longo desses 30 anos, sempre se destacou pelo respeito, tanto para com as famílias que prestam suas últimas homenagens, quanto para com aqueles que já não estão mais entre nós. Asseguramos que todos os nossos veículos possuem as devidas travas de segurança e que o ocorrido foi uma falha humana isolada.

Reafirmamos nosso compromisso com as famílias e com o respeito aos seus entes queridos em um momento tão delicado, informando que já tomamos todas as medidas administrativas necessárias. Agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais”.