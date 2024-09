VÍDEO | Grave acidente interdita rodovia no Espírito Santo

Um grave acidente envolvendo uma carreta que transportava gado e uma caminhonete interditou a Rodovia ES 381, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (27).

No vídeo que circula nas redes sociais, mostra que os veículos envolvidos na batida são consumidos pelo fogo. Não há informações sobre vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a equipe foi acionada para atendimento do acidente. Não há detalhes sobre a dinâmica da batida. A ocorrência está em andamento.

Veja o vídeo!

