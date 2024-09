Quer carona? Vira-lata caramelo é flagrado ‘dirigindo’ em Marataízes

Quem tem limite é cartão de crédito, não é mesmo?! O morador de Marataízes, Fabrício Lorenzoni, ‘flagrou’ uma cena um tanto inusitada na manhã desta sexta-feira (27). Ele passava pela avenida Simão Soares, na Barra, quando se deparou um com veículo estacionado na rua Raimundo Lima. A surpresa foi quando ele percebeu quem era o motorista: um vira-lata caramelo!.

A cena engraçada foi registrada em vídeo por Fabrício e o que mais chama a atenção é o fato de o cachorro estar atento às movimentações do trânsito, como se estivesse realmente dirigindo. O veículo estava estacionado enquanto o tutor do animal busca algo na região.

Leia também: Corajoso! Cachorro pula no mar e morde cauda de tubarão; veja o vídeo

No vídeo, dá para ouvir quando o morador brinca: “eu devo estar ficando doido mesmo!”, se referindo ao vira-lata no volante. Em seguida, ele chama pelo cachorro, que prontamente olha para o lado, mas com aquele olhar de: “não me atrapalhe, pois estou prestando atenção no trânsito”.

Portanto, o vira-lata caramelo permaneceu poucos minutos no local aguardando seu tutor. Depois seguiram para casa.

Veja o vídeo!

Vira-lata caramelo

Além de representarem a maioria dos cachorros brasileiros, os cachorros sem raça definida – SRD, constituídos em grande parte pelos caramelos, conhecidos carinhosamente como ‘vira-lata caramelo’, são os mais queridos por aqui no Brasil.

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Qualibest, em 2017, estão presentes em 41% dos lares com cachorro. Anteriormente, contamos aqui em nosso blog mais sobre eles, no artigo Vira-latas: saiba como os SRDs são chamados em diferentes regiões.

Por fim, o vira-lata caramelo que está sempre surfando na onda dos memes, e que supera o carisma de muitos de seus semelhantes, mas que também faz ar de misterioso na hora de investigar a sua história.