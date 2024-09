VÍDEO | Incêndio atinge área de bambuzal na Serra da Aliança, em Muqui

Um incêndio de grande proporção atingiu a área de vegetação da Serra da Aliança, em Muqui, na manhã da última quinta-feira (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a guanição foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação, por volta das 11h30 da última quinta-feira, na Serra da Aliança, em Muqui.

Leia também: Incêndio segue sendo combatido no monumento natural Monast, em Mimoso

Quando chegaram ao local, os bombeiros constataram que as chamas atingiam plantações e uma área de bambuzal. O combate foi iniciado e está em andamento.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.