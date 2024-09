Vídeo mostra acidente entre moto e carreta em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem e uma mulher ficaram feridos após uma batida entre uma moto e uma carreta na tarde desta quinta-feira (5), no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim.

No vídeo registrado por uma câmera de segurança de um comércio, é possível ver que o motociclista trafegava pela avenida Doutor Amilcar Fliguiuzzi, sentido ao centro do município, quando atinge a frente da carreta que seguia no sentido contrário.

Com a força do impacto da batida, o motociclista e uma mulher, que estava na garupa da moto, caem no chão. As vítimas foram socorridas com ferimentos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

Veja o vídeo:

Vídeo: Divulgação