Homem morre após carreta tombar na BR-262, em Conceição do Castelo

Um homem morreu após a carreta em que ele estava tombar no km 120 da BR-262, na localidade de Pinga Fogo, em Conceição do Castelo, nesta quinta-feira (5).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta carregada com milho caiu em uma ribanceira, na subida antes do trevo do município, no local onde estavam cortando árvores à beira da estrada. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Leia também: VÍDEO | Eixo de carreta se solta e atinge veículo em Castelo

A PRF não informou se a pista precisou ser interditada.