PF deflagra operação contra comércio ilegal de animais silvestres no ES

A Polícia Federal, em ação integrada com o Ibama e o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, deflagraram uma operação para cumprimento de dois mandados de busca e apreensão contra o comércio ilegal de animais silvestres ameaçados de extinção em Vitória, nesta quinta-feira (26).

Segundo a PF, durante fiscalização de rotina, o Ibama identificou possível ocorrência de comércio ilegal de aves silvestres, especialmente psitacídeos papagaios e araras.

Entretanto, a PF instaurou um inquérito policial para aprofundamento das investigações. No curso do inquérito foi apurado que os investigados capturavam os pássaros na natureza e falsificavam a documentação de origem – anilhas SISFAUNAS e Notas Fiscais -, antes de oferecerem as aves à venda.

Ademais, o investigado havia sido recentemente flagrado pela Polícia Militar Ambiental, na posse de aves silvestres, o que robusteceu o conjunto probatório, confirmando tratar-se de uma prática reiterada.

Além disso, a investigação apontou, também, que os investigados utilizavam aplicativos de mensagens para a divulgação e comercialização das aves, por altos valores.

Durante as buscas, foram apreendidas aves, inclusive uma ameaçada de extinção, o que resultou na lavratura de termo circunstanciado de ocorrência.

Os investigados poderão responder pelos crimes previstos nos artigos 288, 296, § 1º, III e 299, todos do Código Penal, vem como pelo art.29 da Lei 9.605/98, sem prejuízo de outros delitos que possam ser constatados até o final das investigações.