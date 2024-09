VÍDEO | Motorista é flagrado na contramão na ES 482, em Cachoeiro

O motorista do Volkswagen/Voyage, de cor branco, foi flagrado dirigindo o veículo na contramão no último domingo (15), na ES 482, Rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim aos municípios do Caparaó Capixaba.

No vídeo que circula nas redes sociais mostra o veículo trafegando na contramão, sentido à Cachoeiro de Itapemirim. Um dos ocupantes do caminhão, que registrou a cena, questiona sobre a irresponsabilidade do motorista.

“Aí, gente, a polícia pegou ele, a polícia vai pegar ele agora, na contramão. Ele está bêbado, ele continuou… Ele continuou… Nós estamos descendo aqui, trabalhando com fé em Deus, e ele bêbado e na contramão”, comenta.

Procurada para saber sobre a abordagem ao motorista, a Polícia Militar informou que não houve acionamento da guarnição para este fato.

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias