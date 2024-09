Acidente mata piloto de moto esportiva na BR-101

Um homem, de 27 anos, morreu após sofrer um acidente com a moto esportiva em que ele pilotava na BR-101, em Ibiraçu, na manhã do último domingo (15).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 08h30, no km 223 no sentido decrescente. Com a queda, a motocicleta Honda CBR 600 ficou bastante destruída.

A concessionária Eco101, que administra a rodovia, informou que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A causa do acidente não foi informada.

Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.