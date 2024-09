VÍDEO | Novo foco de incêndio em vegetação é combatido em Castelo

A equipe do Núcleo de Operações e Transportes Aéreos (Notaer), combateu mais um incêndio em vegetação registrado na tarde desta segunda-feira (23), em Castelo, no Sul do Espírito Santo.

No vídeo, é possível ver fumaças saindo ao meio da vegetação. De acordo com o Notaer, a aeronave sobrevoou a área durante a tarde desta segunda-feira, com o apoio da equipe do Corpo de Bombeiros Militar.

Veja o vídeo:

Vídeo: Divulgação/Notaer