Acidente grave entre três carretas interdita BR-262, em Domingos Martins

Um acidente grave envolvendo três carretas interditou totalmente o km 83,4 da BR-262, na altura da localidade de Aracê, em Domingos Martins, na tarde desta segunda-feira (23).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), não informou a causa do acidente, apenas que três pessoas ficaram feridas, sendo uma presa às ferragens. Mais informações em instantes.

