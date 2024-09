Vídeo | Sai cachorro: candidato a prefeito é ‘atacado’ por cão no Caparaó

A vida dos postulantes ao cargo de prefeito, vice e vereadores não tem sido fácil nesta reta final das eleições.

Além do sol escaldante que os candidatos estão enfrentando no dia a dia, outros fatores também chamam a atenção de quem busca uma vaga no Executivo ou no Legislativo municipal.

Exemplo foi o que ocorreu com Romário Brasil (PSB), candidato a prefeito na cidade de Alegre, no Caparaó.

Enquanto estava batendo de porta em porta, na manhã deste sábado (14), buscando angariar votos, no loteamento Luz Marina, o ex-vereador foi ‘atacado’ por um cão da raça Pinscher.

No vídeo, é possível ver quando Romário chega próximo a uma casa e logo sai se afastando do cão em fúria. Ao sair correndo do animal, ele joga panfletos para se defender.

Em seguida, dois homens aparecem e acalmam o cãozinho. Logo, o candidato segue para a próxima casa em busca de voto, afinal de contas, é eleição, e a caminhada não pode parar por qualquer ‘ataque’. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, inclusive o cão.

Veja o vídeo:

Imagem: Classificados dualegre