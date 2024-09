Vídeo| Santa Casa de Cachoeiro realiza mais uma captação de órgãos

Um gesto de solidariedade mobilizou toda a equipe da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro neste sábado (15). Uma corrida contra o tempo para garantir uma esperança de vida melhor para pacientes que aguardam na fila de um transplante.

Um paciente deu entrada no Pronto Socorro da Santa Casa Cachoeiro e, embora tenha recebido todos os cuidados da equipe médico-assistencial, não resistiu.

Leia Também: Cachoeiro: confira a lista de farmácias de plantão neste domingo (15)

A família, em um gesto de extrema compaixão e solidariedade, decidiu autorizar a captação de órgãos. Até a divulgação desta matéria, não tinha sido divulgado pela Santa Casa quais órgãos teriam sido captados e para quais estados eles seriam encaminhados. Assim que obtivermos um retorno a pauta será atualizada.

Assista o Vídeo!

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.