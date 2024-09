VÍDEO | Torcida se revolta com árbitro e invade campo em Itapemirim

Na tarde do último domingo (1°), uma partida de futebol entre Graúna e Bom Será, válida pelo Campeonato Municipal de Futebol Amador de Itapemirim, terminou em uma grande confusão envolvendo o árbitro da partida e a torcida da casa.

O jogo foi realizado no Campo de Futebol Antônio Miguta Peixoto, em Graúna, Itapemirim e, segundo informações da Polícia Militar, a torcida do Graúna invadiu o campo para tentar agredir a equipe de arbitragem. Assim, o jogo teve que ser interrompido.

Ao chegar no local, os militares usaram spray de pimenta, para dispersar a multidão de torcedores que estavam tentando agredir o árbitro da partida.

Sobretudo, após o ocorrido, os policiais permaneceram no local, para garantir que o árbitro deixasse o campo em segurança. Ninguém foi detido na ocasião.

Confira o vídeo da confusão:

