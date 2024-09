Você sabe qual a diferença entre azia, refluxo e gastrite? Aprenda agora

Azia, refluxo e gastrite são condições que provocam desconforto e comprometem a qualidade de vida. Apesar de serem frequentemente confundidas, entender suas diferenças é fundamental para a saúde, já que elas têm características distintas.

Enquanto algumas são doenças, uma delas é apenas um sintoma, de acordo com o Ministério da Saúde. A boa notícia é que você pode tratar todas, desde que receba o diagnóstico correto.

Azia: um Sintoma, não uma Doença

Azia é a sensação de queimação no peito, muitas vezes acompanhada de um gosto ácido na boca. Embora não seja uma doença, é um sintoma que pode indicar problemas gastrointestinais graves, especialmente quando ocorre com frequência.

Refluxo: a Doença por Trás da Azia

O refluxo acontece quando o líquido ácido do estômago retorna ao esôfago. Os sintomas incluem azia, tosse seca, regurgitação e dor no peito. Essa condição, quando não tratada, pode causar complicações mais sérias.

Gastrite: Inflamação no Estômago

A gastrite é uma inflamação da mucosa do estômago, que pode ser aguda ou crônica, provocada por diversos fatores. Os sintomas mais comuns são dor no estômago, indigestão, perda de apetite, sensação de estufamento, náusea e vômito.

Prevenção: Hábitos que Fazem a Diferença

Para prevenir ou controlar esses problemas, é essencial adotar hábitos saudáveis. Comer de forma regular e em pequenas porções ao longo do dia, evitar fumar e consumir alimentos como café, chá-mate, chocolate, refrigerantes, bebidas alcoólicas, pimenta e frituras são algumas medidas importantes. Além disso, não se deitar logo após as refeições e mastigar bem os alimentos também ajudam a reduzir os sintomas.

