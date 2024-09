William Bonner está fora da bancada do Jornal Nacional; veja o motivo

William Bonner está na França para assistir às competições das Paralimpíadas de Paris 2024. O apresentador do Jornal Nacional está ao lado da mulher, Natasha Dantas, que compartilhou fotos da viagem em suas redes sociais.

No Instagram, a fisioterapeuta publicou fotos em frente ao Caldeirão Olímpico, um dos símbolos do evento, localizado no Jardins das Tulheiras, no centro da capital francesa.

Leia também: Eduardo Costa quebra silêncio e faz revelação sobre briga com Leonardo

“Temos! Paris 2024”, escreveu na legenda. Nos comentários, internautas lamentaram a ausência de Bonner no Jornal Nacional. “Aproveitem com saúde e amor. Aqui sem o Bonner o JN fica tão sem graça”, escreveu um.

O jornalista precisou se afastar do trabalho há três semanas, quando foi diagnosticado com covid-19. No último dia 19, ele atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde.

“Obrigado pelas mensagens carinhosas. Fora a voz, ainda bem alterada, estou me sentindo bem melhor”, escreveu em seu Instagram.

Estadao Conteudo