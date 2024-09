Xuxa volta à TV Globo após 10 anos e ganha quadro no ‘Fantástico’ em 2025

Dez anos após sua saída da Rede Globo, Xuxa assinou um novo contrato com a emissora e terá seu próprio quadro no Fantástico em 2025. A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora e divulgada nas redes sociais da Globo.

Nas noites de domingo, brasileiros vão acompanhar a Rainha dos Baixinhos em visitas a ONGs especializadas em resgate e adoção animal. Ela irá acompanhar os pets abandonados e os ajudará a encontrar um novo lar.

“Acho que a gente vai aprender bastante e, acima de tudo, mostrar o quanto é importante respeitar e ter um bichinho por perto, seja ele de pena, de pelo, o tamanho ou a raça que for, para dar e receber carinho. Acho que esse quadro vai ser um grande aprendizado para todo mundo. E eu estou muito feliz”, disse Xuxa ao G1.

Na atração, Xuxa irá entrevistar especialistas no tema e mostrar ações de resgate. A apresentadora celebrou a nova conquista, afirmando que sempre quis falar sobre a causa animal.

“Voltar à Globo fazendo alguma coisa para as crianças era o que todo mundo imaginava, mas voltar para fazer um quadro sobre bicho é bem legal, acho que eu nunca fiz e queria muito fazer.”

