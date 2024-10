28 de outubro: cidade do Sul do ES anuncia ponto facultativo; entenda

Na edição desta sexta-feira (18) do Diário Oficial do Município de Cachoeiro de Itapemirim, publicou-se o decreto Nº 34.631, que estabelece ponto facultativo na segunda-feira, 28 de outubro, em homenagem ao Dia do Servidor Público. Com isso, a maioria das repartições públicas ficará fechada na data, com exceção dos serviços essenciais, que continuarão funcionando normalmente.

Entre os serviços que permanecerão ativos estão as unidades de saúde, os atendimentos de alta complexidade na assistência social, a limpeza urbana, a segurança pública, a guarda patrimonial, além do controle e fiscalização do trânsito. Além disso, as escolas municipais vinculadas à Secretaria de Educação também seguem em funcionamento, garantindo que não haja impacto no calendário letivo.

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, ressaltou a importância do ponto facultativo como forma de valorização dos servidores públicos: “Este ponto facultativo é uma forma de reconhecer o trabalho dos nossos servidores, que desempenham um papel crucial no desenvolvimento da cidade. Será um momento para descansar, aproveitar a família e renovar as energias”, afirmou.

Serviços essenciais garantidos

Embora a maioria das repartições públicas não funcione no dia 28 de outubro, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim assegura que os serviços essenciais seguirão normalmente. Isso inclui atendimentos de saúde, serviços de segurança e fiscalização do trânsito, garantindo que a população não fique desassistida.

Manutenção das atividades escolares

Por sua vez, as escolas municipais continuarão suas atividades conforme o calendário letivo. Assim, os alunos da rede pública não serão prejudicados pelo ponto facultativo, mantendo o fluxo normal das aulas.