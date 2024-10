A Imperatriz: 2ª temporada ganha trailer e data na Netflix; veja

A Imperatriz está de volta. A Netflix revelou hoje (27) o primeiro trailer da segunda temporada da série alemã, que você pode conferir logo acima.

A prévia também revela a data de estreia dos novos episódios na plataforma: 22 de novembro.

Na trama da 2ª temporada, a imperatriz Elisabeth (Devrim Lingnau) volta a enfrentar tempos turbulentos em seu reinado. “O futuro de sua família e de todo o império está em suas mãos“, diz a sinopse da Netflix.

Além de Lingnau, a produção conta com Philip Froissant (imperador Franz), Johannes Nussbaum (arquiduque Maximillian), Elisa Schlott (duquesa Helene) e Jördis Triebel (duquesa Ludovika) no elenco principal.

A primeira temporada da série, lançada em 2022, segue disponível para streaming na Netflix.

