A maioria dos países não mostraram planos para metas da COP16

Em 2022, quase 200 países se comprometeram em apresentar planos para cumprir o acordo de proteção da biodiversidade, ou apenas “Acordo de Kunming-Montreal”, firmado na COP15, a última Conferência de Biodiversidade da ONU, até a COP16, que ocorre em Cali, na Colômbia, entre 21 de outubro e 1º de novembro deste ano.

No entanto, um levantamento divulgado nesta terça (15) pela Carbon Brief aponta que apenas 24 países mais a União Europeia publicaram um planejamento para atingir as metas presentes no acordo, como por exemplo conservar 30% das terras, oceanos e águas do mundo até 2030, reduzir os riscos relacionados com os pesticidas e as perdas de nutrientes no ambiente em pelo menos 50% até 2030 e garantir que os direitos dos povos indígenas sejam protegidos.

