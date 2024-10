A tilápia será o novo frango nas mesas dos brasileiros?

A tilápia já caiu no gosto dos brasileiros. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a tilápia responde por mais de 30% dos peixes consumidos no Brasil. No mundo, ela é a proteína que mais cresce no mundo. Entre 2022 e 2023, o avanço foi de 3,1%, segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). Há mais números que corroboram para o sucesso da iguaria: no Brasil, a tilápia representa 65% do cultivo total de peixes, que em 2023 somou 887 mil toneladas e gerou uma receita de R$ 9 bilhões.

