Acidente elevador Porto Alegre: morte de trabalhador causa comoção

Um homem de 40 anos morreu após sofrer um grave acidente em um prédio comercial no Centro Histórico de Porto Alegre na tarde desta quarta-feira (16).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, apuradas pelo portal G1, ele caiu no fosso de um elevador enquanto trabalhava na instalação do equipamento.

O acidente ocorreu por volta das 14h15min, e o trabalhador caiu de uma altura equivalente ao quarto andar.

O local onde o incidente aconteceu é uma loja na região central da capital gaúcha. A Polícia Civil já concluiu a coleta de depoimentos de testemunhas para apurar as circunstâncias da queda.

As investigações preliminares indicam que a vítima pode ter sofrido uma queda por falha mecânica ou erro humano. Porém, as causas exatas do acidente ainda serão determinadas após a perícia.

Esse trágico incidente chama a atenção para os riscos envolvendo a manutenção e instalação de elevadores, atividades que exigem rigorosos protocolos de segurança.

Acidente elevador Porto Alegre gerou comoção na cidade. O Centro Histórico, uma área bastante movimentada, foi palco de um acidente que levanta questões sobre a segurança no trabalho e os riscos inerentes a serviços técnicos em altura.

Autoridades locais estão conduzindo a investigação para esclarecer todos os detalhes, enquanto a família do trabalhador aguarda por respostas.