Açougue do futuro: como conquistar clientes nos próximos anos

No cenário atual do varejo de carnes, a transformação digital e a crescente demanda por informação têm moldado o comportamento dos consumidores. Os clientes buscam não apenas um produto de qualidade, mas uma experiência completa que ofereça transparência, praticidade e, acima de tudo, confiança. Com a evolução desse perfil, o papel do açougueiro também se transformou, exigindo uma adaptação não só na operação, mas no relacionamento com o consumidor.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/economia/acougue-do-futuro-como-conquistar-clientes-nos-proximos-anos/