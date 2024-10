Alegre: concurso premia os melhores cafés da região

A Prefeitura de Alegre, por meio de suas redes sociais, divulgou o 1º Concurso de Qualidade de Café de Alegre/ES.

O concurso, que ocorrerá na Praça Seis de Janeiro, medirá a qualidade do café da região através de uma premiação dos melhores grãos.

Leia também: Cachoeiro: ‘Meu Pai Tem Nome’ oferece exames de DNA para crianças

O evento não só prestigiará os produtores de café, mas também proporcionará uma experiência que mistura música e tradição.

Além disso, o concurso, que será realizado no dia 18 de outubro, terá o encerramento com a dupla sertaneja André Matos & Beto Calil.

Data: 18 de outubro, a partir das 19 horas

Local: Praça Seis de Janeiro – Centro – Alegre

Show: André Matos & Beto Calil

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.