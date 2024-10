Alegre: programação da Festa do Café começa nesta sexta (25)

A Prefeitura de Alegre promove mais uma edição da tradicional Festa do Café. O evento promete agitar o distrito entre os dias 25 e 27 de outubro.

Sendo assim, nesta sexta (25), se inicia um fim de semana repleto de atrações, música boa e muita diversão.

Sexta-Feira: Rony & Ricy

Na sexta-feira, 25 de outubro, a Festa do Café 2024 já começa animada. A dupla Rony & Ricy sobe ao palco às 21h30. Eles prometem animar a noite com muita música boa. A festa homenageia as tradições da região, enquanto oferece um show imperdível!

Sábado: Atrações Imperdíveis

O sábado, dia 26, traz atrações imperdíveis! A música boa continua na nossa tradicional Festa do Café. Confira a programação e não fique de fora:

– Veteranos do RJ x Veteranos do Café: Aquele clássico que promete agitar a torcida! 21h – Show com Forró Numa Boa: Chame o par e venha arrastar o pé ao som de muito forró!

– Show com Forró Numa Boa: Chame o par e venha arrastar o pé ao som de muito forró! 23h – Show com Rômulo Lacerda: Prepare-se para um show incrível e um fechamento de noite em grande estilo!

Domingo: Diversão Garantida

No domingo, 27 de outubro, a Festa do Café continua com um dia cheio de atrações. O evento será repleto de diversão e muita música boa. Confira a programação:

– MTB Café: Um passeio ciclístico imperdível para os amantes de aventura! 12h – Show com Fábio Garcia: Venha curtir um show envolvente!

– Show com Fábio Garcia: Venha curtir um show envolvente! 15h – Show com Tchê Brasil: Uma apresentação que promete animar o público!

Não perca a oportunidade de participar da Festa do Café em Alegre! Juntos somos mais fortes.