Alemanha x Holanda: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta segunda-feira (14), às 15h45, Alemanha e Holanda se enfrentam, em jogo válido pela 4ª rodada do Grupo C da Nations League. Contudo, onde assistir Alemanha x Holanda?

Leia também: Brasil x Peru: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O confronto, que será realizado na Allianz Arena, localizada em Munique, na Alemanha, contará com a transmissão exclusiva do Disney+ (streaming).

Sobretudo, a Alemanha vem de vitória sobre a Bósnia e Herzegovina, por 2 a 1. Atualmente, a Seleção Alemã é líder do Grupo C, com 7 pontos conquistados.

Já a Holanda, vem de empate com a Hungria, por 1 a 1. Porém, mesmo vindo de empate, ocupa o 2° lugar do grupo do grupo, com 5 pontos conquistados. Assim, o jogo promete ser eletrizante, visto que a vitória neste confronto, está valendo a liderança do grupo.

Prováveis escalações

Alemanha (Julian Nagelsmann): Oliver Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger e Mittelstädt; Pavlovic, Angelo Stiller e Gross; Gnabry, Wirtz e Undav.

Holanda (Ronald Koeman): Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, De Vrij e Van de Ven; Reijnders, Gravenberch e Timber; Zirkzee, Gakpo e Simons.

Ficha técnica:

Data: 14 de outubro (segunda-feira)

14 de outubro (segunda-feira) Hora: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

Allianz Arena, em Munique, na Alemanha Onde assistir Alemanha x Holanda: Disney+ (streaming)