Aluna queimada em escola de Cachoeiro está em estado delicado; saiba mais

A estudante, de 17 anos, que se queimou durante a apresentação de um projeto escolar em uma escola estadual no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, em estado delicado.

O acidente aconteceu no momento em que a vítima apresentava um trabalho escolar para a turma, que representava as Olimpíadas na era antiga. Fogo real era usado na apresentação e no momento que jogaram álcool, o fogo se alastrou, atingindo o corpo da jovem. Uma pessoa, que se identificou sendo próxima da família, comentou nas redes sociais que a jovem teve 70% do corpo queimado.

Em nota, a Secretaria de Educação (Sedu) informou que tem mantido contato direto com a escola, com a professora e com a família da estudante, oferecendo todo o suporte necessário, e que as circunstâncias estão sendo apuradas. A estudante não corre risco de morte.

“A equipe da Ação Psicossocial Interativa Escolar (APOIE), que é composta por equipes de psicólogos e assistentes sociais da Sedu, já está atuando tanto na escola, comunidade escolar, quanto com a professora e a família da aluna. Além disso, foi disponibilizado transporte para a família da estudante se deslocar de Cachoeiro de Itapemirim à Serra, onde ela está hospitalizada”, informou.

“A Sedu reforça, ainda, que também está em constante monitoramento junto à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e tem prestado apoio necessário à professora e aos alunos tanto no emocional quanto no acompanhamento de saúde. A Secretaria da Educação mantém contato permanente com todos os envolvidos para garantir a assistência necessária neste momento”, finaliza a nota.