Idoso morre após ser atacado por boi dentro de curral em Domingos Martins

Um idoso, de 68 anos, morreu após ser atacado por um boi dentro de um curral na localidade de São Rafael, em Domingos Martins, na manhã da última quarta-feira (23).

Segundo informações da Polícia Militar, um funcionário relatou aos policiais que havia acompanhado a vítima até o curral, pois uma vaca havia parido. Nisso, percebeu que o idoso estava sendo prensado pelo boi, dando cabeçadas nele. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo do idoso foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriomente, liberado aos familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver. “O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (DP) de Domingos Martins, que aguarda o resultado dos exames. Assim que os laudos forem anexados, o inquérito será finalizado e encaminhado ao Poder Judiciário”, disse a guarnição.

