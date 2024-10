Amazônia: apenas 4 empresas combatem o desmatamento

O varejo de alimentos está atrasado na adoção de práticas para frear a compra de carne bovina vinda de áreas desmatadas ilegalmente na região da Amazônia Legal. De uma lista de 67 grandes varejistas brasileiras, apenas quatro atuam nesse monitoramento de fornecedores: Grupo Pão de Açúcar (GPA), Carrefour, Assaí Atacadista e Cencosud Brasil, segundo o Radar Verde, índice apurado em parceria pelo Instituto O Mundo que Queremos e pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

A edição de 2024 do levantamento traz, pela primeira vez, pontuação graduada em cores, além das notas de cada uma dessas quatro varejistas com práticas comprovadas no monitoramento da cadeia fornecedora de carne bovina de forma detalhada.

