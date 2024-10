Antártica está ‘ficando verde’ em ritmo acelerado, alertam cientistas

Cientistas alertaram nesta sexta-feira (4) que a Antártica está passando por um processo acelerado de “verdejamento”. Nos últimos 40 anos, a cobertura verde na Península Antártica aumentou mais de dez vezes. A área coberta por vegetação passou de menos de um quilômetro quadrado (km²) em 1986 para quase 12 km² em 2021.

Esta área equivale a cerca de oito vezes o tamanho do Parque Ibirapuera, em São Paulo, que tem aproximadamente 1,5 km². As conclusões são de um estudo conduzido pelas universidad

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/antartica-esta-ficando-verde-em-ritmo-acelerado-alertam-cientistas-confira-fotos/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.