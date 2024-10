Após confronto entre criminosos, policiamento é reforçado em Guaçuí

Após intenso confronto entre criminosos na última sexta-feira (18), em Guaçuí, o 3º Batalhão reforçou o policiamento no município. A operação tem como foco principal o combate às ações criminosas e a inibição do tráfico de drogas, especialmente no Bairro Lagoa e adjacentes.

Segundo comunicado, o reforço do policiamento permanecerá por tempo indeterminado. O serviço de inteligência da unidade continuará monitorando possíveis movimentações dos criminosos.

A ação do 3º Batalhão visa não apenas o enfrentamento de atividades criminosas, mas também a manutenção da ordem e a proteção da população local.

A PM irá realizar diversas abordagens e intensificar os patrulhamentos nas áreas mais vulneráveis, visando coibir a prática de delitos e proporcionar maior sensação de segurança aos moradores.

Disque Denúncia 181

A Polícia Militar reforça a importância para as denúncias anônimas, importantíssimas para as ações, tanto da PM quanto da Polícia Civil, e podem ser realizadas pelo Disque Denúncia 181, não havendo a necessidade de se identificar e o anonimato é garantido.

Em caso de flagrantes, o contato pode ser pela Central de emergências da Polícia Militar – 190. Todas as solicitações registradas pelo 190 são atendidas.