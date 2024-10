Após quedas, preço do mamão se estabiliza nas regiões produtoras

Na última semana (7 a 11/10), o mercado de mamão se mostrou estável em relação aos preços, após mais um mês registrando quedas. Segundo agentes consultados pelo Hortifrúti/Cepea de uma das principais regiões produtoras, Norte do Espírito Santo, o mamão havaí 12-18 foi comercializado a R$ 0,51 /kg, leve aumento de 1% no comparativo com a semana anterior.

