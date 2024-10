Apresentação escolar termina em acidente em Cachoeiro

Uma adolescente sofreu queimaduras durante a apresentação de projeto escolar em uma escola no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, na última terça-feira (22).

Após o acidente, a aluna foi socorrida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Em seguida, ela foi transferida para o Hospita Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou que desde o ocorrido está acompanhando e oferecendo todo o suporte necessário à estudante e sua família.

“O acidente ocorreu durante uma apresentação de projeto escolar, cujas circunstâncias estão em apuração. De acordo com o último Boletim Médico, repassado pela família, a estudante não corre risco de óbito e segue recebendo assistência médica intensiva”, finaliza a nota.

